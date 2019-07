Chauffeurs gieren het uit wanneer ze auto met wel heel aparte airco zien



Een koppel in Daytona Beach, in de Amerikaanse staat Florida, kwam op een nogal apart idee om te ontsnappen aan de warmte. Het koppel installeerde een airco op de achterbank van hun auto. Maar niet zomaar een gewone airconditioning zoals we die kennen in onze wagen, maar een exemplaar dat eigenlijk voor thuis dient. Twee andere chauffeurs konden hun ogen niet geloven en legden het tafereel vast met hun smartphone.