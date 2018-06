CD&V populair in India: 28 procent likes op hun Facebookpagina komt van daar Redactie

06 juni 2018

08u41

Bron: Knack, belga 48 Het leukste van het web Het is opvallend dat meer dan 28 procent van de Facebooklikes voor CD&V afkomstig is uit India. Slechts de helft van de likes voor de Vlaamse partij komt uit ons land. Dat blijkt uit een analyse van het weekblad Knack met Fblikecheck.com.

Met de tool Fblikecheck.com kan je zien uit welke landen de likes voor een bepaalde Facebookpagina komen. Naar aanleiding van de uitspraak van vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) in De Afspraak dat ook in ons land politici wel eens likes kopen, gebruikte Knack de vermelde website om de Facebookpagina's van onze politieke partijen ermee te screenen. De resultaten brachten niet meteen gekke dingen naar voren, behalve bij CD&V.

Van de 35.752 likes op de Facebookpagina van de christendemocraten bleken er slechts 18.811 - iets meer dan de helft - afkomstig te zijn uit België. Opvallend: op de tweede plaats komt India, met 10.266 likes. Dan noteert Fblikecheck.com al een grote kloof met nummer drie, Duitsland (1.272 likes), dat gevolgd wordt door allemaal Afrikaanse landen, telkens goed voor een paar honderd fans. Nog één uitzondering in de top 11: plek acht, waar Nederland prijkt.

Communicatiedirecteur van de CD&V, Tom Schiettecat, haast zich in Knack om duidelijk te stellen dat de partij geen likes kocht. Hij ziet wel een verklaring in een betaalde campagne, met het onbedoelde gevolg. "We hebben niet betaald voor clickfarms, maar wel acties opgezet met gesponsorde posts naar specifieke doelgroepen", zegt hij in het weekblad. Twee van die advertenties waren in het Engels opgesteld en gingen over de mening van boegbeeld Kris Peeters over de Antwerpse haven en Antwerpen als diamantstad. Die werden blijkbaar gretig opgepikt in India.

"Intussen hebben we daar intern betere afspraken over gemaakt. Sinds kort worden de Indiase volgers geleidelijk van onze pagina gehaald", besluit Schiettecat in het magazine.

"Het zou kunnen dat CD&V in India razend populair is, en dat is dan mooi meegenomen", reageert Peeters in De Ochtend op Radio 1. "Maar als dat fake likes zijn dan moeten we daar natuurlijk paal en perk aan stellen, en dat zal ook gebeuren heb ik begrepen."

Uit het onderzoek van Knack blijkt overigens dat alle Vlaamse partijen betalen voor gesponsorde posts, en dus niet alleen CD&V.