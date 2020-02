Burger King wuift filiaal McDonald’s in Tokio uit met schijnbaar collegiaal bericht jv

05 februari 2020

14u28

Bron: CNN 0 Het leukste van het web 22 jaar lang was McDonald’s aanwezig met een filiaal in de wijk Akihabara in Tokio. Maar nu sluit het. Een briefje aan de deur bedankte de klanten. Concurrent Burger King reageerde met een collegiale afscheidsnoot. Of was die toch ietwat ironisch?

Akihabara is een drukke shoppingwijk, vooral bekend voor elektronicawinkels. Maar er is ook een McDonald’s én, een paar gebouwen verder, een Burger King. Of wás: alleen die laatste blijft nu over na de sluiting van de McDo.

“Bedankt voor 22 gelukkige jaren... Waarde rivaal en collega-vriend die van Akihabara hield”, schreef Burger King. “We haalden alles uit de kast omdat je zo dichtbij was. Zonder jou hier, McDonald’s, denken we met droefheid aan de toekomst. Het is egoïstisch voor ons om dit te zeggen, maar alsjeblieft iedereen, ga vandaag naar McDonald’s.”

Zo sportief en lief, toch? Of zat er een addertje onder het gras? Japanse twitteraars wezen erop dat het eerste teken van elke zin een opmerkelijke boodschap bevatten, als je ze verticaal zou lezen. Dan krijg je, in vertaling: “wij hebben gewonnen”.