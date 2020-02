Burger King adverteert met... een beschimmelde burger Ellen den Hollander

19 februari 2020

18u05

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Fastfoodgigant Burger King laat met een opvallende nieuwe campagne zien fel tegen het gebruik van bewaringsmiddelen te zijn. In een video overwoekeren schimmels een hamburger.

De stunt met de beschimmelde Whopper lijkt een verwijzing naar de bewaarde hamburgers van concurrent McDonald's die de afgelopen jaren in het nieuws kwamen. Die blijken de tand des tijds namelijk bijzonder goed te doorstaan, wat critici wantrouwig maakt over de ingrediënten die het broodje bevat. Een Amerikaan nam een keer de proef op de som en beweert dat een hamburger niet verandert, ook niet na veertien jaar.

Taboe

De verwijzing naar de concurrent zit niet in de video. De burgerketen benadrukt alleen dat conserveringsmiddelen en kunstmatige ingrediënten taboe zijn voor Burger King.



In de meeste Europese landen en in een deel van de Verenigde Staten zijn bewaringsmiddelen al uit de Whoppers gehaald, zo meldt Business Insider, verwijzend naar een persbericht dat het bedrijf naar de redactie van deze site heeft gestuurd. “Bij Burger King geloven we dat echt voedsel beter smaakt", zegt Fernando Machado van Burger King in dat bericht.

“Briljant”

“Daarom werken we hard aan het weglaten van conserveringsmiddelen, kunstmatige kleur- en smaakstoffen en andere kunstmatige ingrediënten.” Volgens Business Insider leidde een ingreep van McDonald's, waarbij bevroren door vers vlees werd vervangen, tot een piek in de verkoop.

De video van Burger King verscheen vandaag op YouTube en werd al meer dan 50.000 keer bekeken. De reacties die de afgelopen uren verschenen onder de beelden spreken boekdelen. ‘Briljant’, schrijven mensen. Of ook: ‘Een kunstwerk.’