Bruidspaar wil perfecte groepsfoto maken, maar bruidsjonker krijgt letterlijk een slag van de molen LG

09 april 2018

17u10

Bron: KameraOne 0

Nadat het kersverse echtpaar elkaar het ja-woord gaf, gingen ze enkele foto's maken in het park. De windmolen leek de perfecte locatie voor een mooie groepsfoto. Daarom klommen enkele bruidjonkers over de reling van de windmolen. Net toen de derde man bijna boven was, kreeg hij -letterlijk- een slag van de molen. De man donderde op de grond en verstuikte zijn enkel.