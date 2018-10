Bruidspaar laat zich gewillig fotograferen. Maar iedereen kijkt naar (bekende) fietser in de achtergrond: "Is hij het echt?" Karen Van Eyken

03 oktober 2018

16u34

Bron: CBC, Facebook 3 Het leukste van het web Het was voor Jen Roscoe en Steve Gregg uit Winnipeg, in de Canadese provincie Manitoba, sowieso al de mooiste dag van hun leven. Maar de dag werd nog mooier na een photobomb van een wereldberoemde popster.

Vorige zaterdag poseerde het koppel gewillig voor de huwelijksfotograaf. Maar een toevallige fietser in de achtergrond ging met alle aandacht lopen. Het bleek een echte celebrity te zijn. Ze moesten twee keer kijken om hun ogen te kunnen geloven. "Is het Paul McCartney? Is hij het echt?, vroeg het bruidspaar zich verwonderd af.

Het was inderdaad niemand minder dan de legendarische ex-Beatle verscholen achter een donkere zonnebril. Hij had een dag eerder een concert gegeven in Winnipeg en verkende nu de stad per fiets met in zijn zog twee bodyguards.

"Hij reeds langs en feliciteerde ons", vertelde Steve. Eer de tortelduifjes ten volle beseften welke beroemdheid hen zonet had gefeliciteerd, was de vogel al gaan vliegen. Maar de Canadezen hadden geluk.

Het pad dat McCartney volgde, liep dood en dus moest hij rechtsomkeer maken - en opnieuw voorbij het huwelijkspaar rijden. Toen grepen Jen en Steve hun kans en ze vroegen aan de ex-Beatle of hij zin had in een photobomb. En zo geschiedde.

De prachtige huwelijksdag kreeg er zo nog een gouden randje bij.