Bruidsmeisje daagt op huwelijk van haar zus op als T-Rex: "Ik mocht aandoen wat ik wou, had ze gezegd"

04 september 2019

13u28

Bron: Daily Mail 0 Het leukste van het web Nee, tegen de Amerikaanse Christina Meador (38) moet je duidelijk écht niet zeggen dat ze mag dragen wat ze wil op je grote trouwdag. Christina daagde op het huwelijk van haar zus immers op als T-Rex. Maar haar zus, die vond het gelukkig ook hilarisch.

De kleding voor de bruidsmeisjes; het is niet altijd gemakkelijk. Moeten ze allemaal hetzelfde aandoen of kiezen ze gewoon lekker zelf? Deanna Adams (40) uit Nebraska koos voor het tweede. En godzijdank vond ze het ook helemaal geweldig toen haar grappende zus uiteindelijk opteerde voor een nogal onconventionele kledingkeuze: een gigantisch opblaasbaar dinopak.

Verrassing

“Als je bruidsmeisje bent en te horen krijgt dat je mag dragen wat je wil. Ik heb nergens spijt van”, schreef Christina bij een heerlijke foto op Facebook. Geen wonder dat het gekke kiekje van de trouwdag viraal gaat.



De Daily Mail ging gisteren verhaal halen. “Ongeveer een jaar geleden kreeg ik een sms’je van mijn grote zus met de vraag of ik haar eerste bruidsmeisje wilde zijn”, legt Christina uit. “Ze weet dat ik echt geen grote fan ben van heel formele jurken en dat ik ook niet veel geld zou willen uitgeven. En dus stelde ze me meteen gerust: ik mocht elke outfit kiezen die ik maar wilde.”

Hoe je dan bij een opblaaskostuum van een tyrannosaurus rex uitkomt? “Ik begon te denken over iets dat ik daarna nog eens zou willen aandoen. En toen dacht ik bij mezelf ‘wel, ze zei expliciet dat álles mocht’. En dus koos ik voor een dinopak, omdat die fantastisch zijn en ik er altijd al eentje wou hebben. Ik stuurde haar een berichtje met mijn plan – eigenlijk om te lachen. Tot mijn grote verrassing vond ze dat blijkbaar oké.”

In de maanden daarna bleef ze zogezegd serieus over haar keuze en gaf ze haar zus meerdere kansen om het plan te laten varen. Maar Deanna krabbelde maar niet terug. En dus deed Christina het: ze stond tijdens de huwelijksceremonie vorige maand écht in haar dinopak als getuige naast haar zus, met een bosje bloemen in haar korte dinosaurusarmpjes. De trouwgasten wisten niet wat ze zagen. “Het was vooral verrassend dat iedereen zo z’n best deed om de olifant in de kamer (of zeg ik beter dino) niet echt op te merken.”

Omdat het kostuum heel warm was, ontdeed Christina zich voor de receptie en het feest van haar dinogedaante en vierde ze verder met een simpel kleedje van zo’n 18 euro. Dat de foto die ze deelde van het onbetaalbare ceremoniemoment zo populair is, had ze niet verwacht. “Het is veel groter geworden dan ik ooit had gedacht. Maar het is leuk om te zien dat de meesten het snappen. De weinige mensen die het niet grappig vinden, tonen zich bezorgd om de gevoelens van mijn zus. Maar ze kennen haar niet, en ook niet de situatie.”

Geweldig

Want haar zus en haar man Joby vonden hun speciale dinogast wel degelijk super. In een reactie op een negatieve reactie op de Facebookfoto reageerde bruidje Deanna zelf. “Het is geen grap. Het is eigenlijk gewoon een grote middelvinger naar het moeten uitgeven van duizenden dollars en belachelijk veel druk op onszelf leggen om een hoop mensen te plezieren die uiteindelijk alleen maar gratis eten en drinken willen. Het hele punt was om te trouwen met de man die mij behandelt alsof ik de maan heb opgehangen. En dat is exact wat we hebben gedaan. Mijn zus is geweldig en ik meende het echt toen ik zei dat ze mocht aantrekken wat ze wou.”

Fotografe Andrea Nuxoll deelde op Instagram enkele prachtige kiekjes van het trouwfeest. Geen dino te bespeuren deze keer, wel een gelukkig bruidspaar.