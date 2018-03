Bruid stuurt uitnodiging naar het verkeerde adres. Het antwoord dat ze ontvangt, redt haar dag Karen Van Eyken

29 maart 2018

13u33

Bron: The Washington Post 0 Het leukste van het web Een huwelijksfeest organiseren, kan best stresserend zijn. Dat heeft ook Cassandra Warren (25) uit de Amerikaanse staat Oregon aan den lijve mogen ondervinden. Ze verzond zo'n 200 uitnodigingen, waaronder ook eentje naar het verkeerde adres. Die omslag kwam terug met een inhoud die het hart verwarmt.

Cassandra voelde zich een beetje overweldigd door de combinatie van een drukke job en het nakende huwelijksfeest in juni. Twee weken geleden deed ze de uitnodigingen op de post nadat ze er vluchtig de adressen had opgeschreven. Ook naar een oom en tante in de stad Eugene (Oregon).

Vorige week werd één uitnodiging terug naar afzender gestuurd. Op de brief stond een handgeschreven bericht: "Ik wilde dat ik je echt kende, dit feest gaat fantastisch zijn. Proficiat - ga eens uit eten op mijn kosten. Ik ben al 40 jaar getrouwd - het huwelijk wordt met de jaren steeds beter." In de enveloppe stak een briefje van 20 dollar.

"Perfecte timing"

Cassandra had toen een hele zware dag op het werk achter de rug. Op het moment dat haar verloofde de brief openmaakte, uitte ze net haar frustraties en was een crisis nabij. Toen las ze het hartverwarmende bericht. "De timing was gewoon perfect. Ik ben zo dankbaar", vertelt Cassandra.

De volgende dag gingen Cassandra en haar verloofde Jesse Jones (23) dineren, deels op kosten van de mysterieuze boodschapper. Daarna kochten ze een bedankingskaart die ze ditmaal bewust naar het verkeerde adres stuurden. Het was gericht aan de "lieve onbekende".

Binnenin schreef Cassandra op de kaart: "Bedankt voor het briefje en de moeite die je hebt gedaan om het te verzenden. Niet veel mensen zouden dat hebben gedaan. Het bericht was een grote zegen voor me na de zware dag die ik had gehad. Ik ben erg dankbaar dat er nog steeds mensen zoals jij op deze wereld zijn."

Het kaartje ging zoals vanouds weer op de post.