Bruid bestelt maar liefst 450 hamburgers tijdens trouwfeest Jolien Meremans

21 april 2018

13u19

Een feestzaal in Northern Beaches (Australië) is momenteel hard aan het zwoegen om de geur van cheeseburgers uit hun gordijnen te wassen . Vorige week vond in de zaal het huwelijk tussen Nancy Mowad en Andrew plaats. Het koppel verraste hun gasten tijdens het feest met maar liefst 450 cheeseburgers.

Direct na hun huwelijk schotelden de pas getrouwden Nancy Mowad en haar man Andrew hun 450 gasten met honderden cheeseburgers en hamburgers van McDonald's voor. Dat gebeurde tijdens de afterparty en nadat de gasten al een zes-gangenmenu gegeten hadden.

Dansvloer overspoeld met hamburgers

"We droomden altijd al van het idee om de dansvloer op ons huwelijk te overspoelen met cheeseburgers. We weten hoe fijn al onze vrienden en familie dat zouden vinden, dus dachten we: waarom ook niet?", vertelde Nancy aan The Metro.

"Na een avond feesten en goed drinken, gaat iedereen toch sowieso nog om een hamburger. We wilden onze gasten die moeite besparen en brachten de McDonald’s dus al naar het feest”, grapte Nancy.

450 burgers

In totaal bestelde het koppel 450 hamburgers - 300 met kaas en 150 zonder - voor hun gasten. De feestzaal was -tot grote verbazing van het koppel- enorm blij om te helpen met het ronddelen van de hamburgers. Zoiets uniek hadden ze daar nog nooit meegemaakt. Op de avond van de bruiloft stuurde de zaal zelfs een team om de hamburgers te gaan halen.

Nancy gaf toe dat de meeste gasten al genoeg hadden gegeten, maar dat zij de kans niet wilden laten liggen: "Laten we eerlijk zijn; niemand kan ‘neen’ zeggen tegen een McDonald's cheeseburger na een nacht vol drinken en dansen"

Kers op de taart

"Al onze gasten schreeuwden van opwinding," voegde ze eraan toe. "Het was echt een geweldige avond en de hamburgers vormden gewoon de kers op de taart."

McDonald's heeft ook een speciale betekenis voor het koppel. Hun eerste date vond zes jaar geleden plaats in het fastfoodrestaurant.