Britse student neemt Uber na avondje uit, maar vergist zich van postcode: 400 kilometer verder en rekening van 1.500 euro

08 maart 2020

15u38

Bron: Daily Mirror 0 Het leukste van het web Een Britse student nam na een avondje stappen in zijn thuisstad Newcastle een Uber naar huis, maar belandde per ongeluk in Norwich, zo’n 400 kilometer ten zuiden van Newcastle. Wat er mis liep? Hij vergiste zich van postcode toen hij zijn bestemming in de taxi-app invoerde. Dat leverde hem een fikse rekening op van zo’n 1.500 euro.

De jongeman was als een blok in slaap gevallen kort nadat hij instapte bij een Uberchauffeur. Hij werd naar eigen zeggen pas na 400 kilometer rijden wakker. De rit, die meer dan vier uur geduurd zou hebben, leverde hem een rekening van 1.500 euro op. “Toen ik wakker werd, dacht ik dat ik nog aan het dromen was. Ik kon maar niet geloven dat ik tot zoiets in staat kon zijn.”

Tot overmaat van ramp miste hij de volgende ochtend al zijn lessen op de universiteit en dreigde hij een boete te krijgen omdat hij zonder ticket de trein terug naar huis nam. De treinconducteur toonde gelukkig begrip voor wat hij die nacht had meegemaakt en liet de boete vallen.

Ondanks zijn avontuur die nacht gaf de student de Uberchauffeur naar verluid nog een vijfsterrenrating in de Uber-app, het maximum aantal sterren.

