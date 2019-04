Britse reporter komt te vroeg in beeld, haar ‘verdwijntruc’ gaat viraal Redactie

03 april 2019

08u05

Bron: Enex 0

Tamara Cohen bracht eergisteren verslag uit over de brexitonderhandelingen in de ambtswoning van de Britse premier Theresa May. Maar de Sky News-correspondente kwam te vroeg in beeld en moest even een ‘verdwijntruc’ toepassen om het livebeeld van de aankomende Geoffrey Cox niet te verstoren.