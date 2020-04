Britse postbode ontpopt zich tot speurder en vindt bestemmeling "ergens in Sheffield” Joeri Vlemings

24 april 2020

11u17

Bron: BBC 0 Het leukste van het web De Zweed Marten Wedebrand stuurde een pakje op naar zijn Britse vriend David Easson, met “essentiële overlevingsspullen”. Alleen kende Wedebrand het adres van Easson niet. De man vond er niet beter op om dan maar wat informatie over de bestemmeling op de enveloppe te kribbelen. De postbode van dienst, Darrell Gilmour, wist er alvast raad mee. Hij zocht én vond.

David Easson, ergens in Sheffield, England, UK, GB (maar niet EU). Zo vulde Wedebrand het adres van zijn bestemmeling in, met een komische verwijzing naar de brexit. Met een pijl stuurde hij de blik van de postbode vervolgens naar een omschrijving van de heer Easson. Die begon met: “Ik ken zijn adres niet, maar dit pakje bevat essentiële overlevingsspullen”. Wedebrand vulde nog aan met de naam van Eassons vrouw, de vorige jobs van de Britse sportjournalist en dat “ze een kind, een hond of allebei hebben”.

Postbode Darrell Gilmour wendde zich tot Facebook om het adres van David Easson te vinden. Daar slaagde hij ook in. “Maandag kreeg ik midden in de nacht een bericht van Darrell Gilmour”, reageerde Easson. “Zij staan tegenwoordig onder grote druk en toch deed hij alle moeite om mij te zoeken. Ik neem het hem dan ook niet kwalijk dat hij mij om 3u35 een Facebookbericht stuurde. Een mooi staaltje detectivewerk.” Wedebrand had ook gewoon het adres van Easson kunnen vragen, voegde hij er nog aan toe.

En wat zat er nu in dat overlevingspakket? Zes repen Kvikk Lunsj, de Zweedse versie van KitKat. “Ik heb ervan geproefd in Noorwegen, toen ik aan het werk was op de Olympische Jeugdspelen in 2012, en sindsdien bleef ik ernaar verlangen”, aldus Easson.