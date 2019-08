Brits koppel wint 1 miljoen met loterij dankzij... hongerige kat

LH

14 augustus 2019

12u50

Bron: The Daily Mirror 0 Het leukste van het web Een Brits koppel mag de kat des huizes dankbaar zijn nadat ze 1 miljoen pond (omgerekend 1.080.000 euro) heeft gewonnen met de loterij. Ze hadden het kraslot namelijk gekocht toen ze beseften dat er geen eten meer was voor het hongerige beestje.

Andrew en Paula Hancock waren net thuis van een lange shift in hun cateringbedrijf toen ze zich realiseerden dat ze niets meer in huis hadden voor hun kat genaamd Shortcake. Daarop besloot Andrew kattenvoer te gaan kopen in het lokale tankstation. Hij besloot er ook te tanken en kocht tegelijk een kraslot van Monopoly Millionaire. Het katteneten werd echter opnieuw vergeten.

“Het plan was om te tanken en vervolgens het kattenvoer te halen. Toen ik de benzine betaalde, kocht ik een kraslot en ging ik in de auto zitten. Toen realiseerde ik me dat ik het kattenvoer was vergeten. Maar ik wou eerst krabben en vervolgens weer naar binnen gaan.” Andrews geluk kon niet op toen hij zag dat hij het jackpotbedrag had gewonnen. “Ik kon niet geloven wat ik zag”, legt de man uit.

Het koppel, afkomstig uit de stad Mansfield in het graafschap Nottinghamshire, kocht met het geld alvast een nieuwe smartphone voor zoon Xavier. Volgend jaar willen ze hem meenemen naar de Olympische Spelen in Japan en ze plannen ook om een nieuwe auto kopen. En de hongerige kat? Die hebben ze een uitgebreid menu beloofd.