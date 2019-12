Brits koppel vindt trouwring tijdens snorkeltrip in Bali en kan Poolse eigenaar opsporen: “Kans dat dit zou gebeuren was één op miljoen” LH

25 december 2019

15u50

Bron: The Daily Mail 5 Het leukste van het web Een Britse man en zijn verloofde waren tijdens een vakantie op Bali aan het snorkelen toen ze plots een bijzondere ontdekking deden. Het glimmende voorwerp bleek een trouwring te zijn. Dankzij een gegraveerde naam en Facebook konden ze het koppel opsporen.

Jason Buxton (45) en zijn verloofde Misba Tasawar (38) waren op de laatste dag van hun vakantie aan het snorkelen bij het eiland Gili Meno, ongeveer vijftig meter van de kust in ondiep water, toen ze de ring aantroffen. Aan de binnenkant zagen ze dat er een naam, Monika, en een datum, 4 oktober 2019, gegraveerd waren.



Toen ze terugkeerden naar huis in Engeland, begon het koppel meteen verschillende hotels op Bali te bellen met de vraag of er een gast gelogeerd had met de naam Monika. “We hebben drie volledige dagen geprobeerd om het koppel te vinden toen we plots een aantal posts in een groep op Facebook zagen”, legt Jason uit aan The Daily Mail.

“We moesten wachten tot we toelating kregen voor de groep, maar toen we de man die de oproep had gepost een berichtje stuurden, bevestigde hij alle kleine details van de ring. De kans dat dit zou gebeuren was één op miljoen, we konden het niet geloven.” Het bleek uiteindelijk om een Pools koppel te gaan dat zeven weken eerder naar Bali op huwelijksreis was geweest.

Doosje met glitters

Eenmaal Jason 100 procent zeker was dat de ring toebehoorde aan het koppel, kocht hij een doosje, deed er wat glitters in en stuurde het op naar Polen. “Ze stuurden een heel lieve video terug waarin te zien was hoe ze het pakketje openmaakten”, aldus Jason nog.



De echtgenoot van Monika bedankte het Britse koppel ook nog via Facebook. “We hadden geen hoop meer dat iemand de ring zou vinden. Een fantastisch verhaal om te herinneren.”