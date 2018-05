Brit verdient meer dan 1.000 euro per jaar met klagen over mayo en slechte service jv

Bron: BBC, The Sun 0 Het leukste van het web De 39-jarige Chris Owen, uit Buckinghamshire op 50 km van Londen, is een notoir mayonaisehater. Hij maakt er een sport van daarover te klagen in restaurants. Maar nog vaker kaart hij de slechte bediening aan, overal waar hij zich er slachtoffer van voelt. Het levert hem jaarlijks gemiddeld zo'n 1.150 euro op, zegt hij.

De tabloid The Sun noemt Chris Owen "Engelands grootste zeurpiet". Maar zelf beschrijft hij zich als de beste in het niet aanvaarden van ondermaatse klantenservice. Hij raadt iedereen aan hetzelfde te doen.

Owen, een PR-directeur, haalt zo'n 90 euro per jaar binnen door te klagen over mayonaise op zijn hamburger, waarvan hij specifiek had gevraagd die weg te laten. "Hamburgers zijn de ergste", zegt hij, "daar doen ze altijd mayonaise op". Owen vindt mayonaise verschrikkelijk: "Het denkt dat het alles beter maakt, maar dat is niet zo." Als Chris Owen daarover zijn ongenoegen uit op restaurant, moet hij vaak niet betalen of krijgt hij een korting. Omdat de hamburger terug naar de keuken moest en hij dus moest wachten op zijn eten.

Pizza

Ook slasaus moet Owen overigens niet, dat is volgens hem "mayo by proxy". Maar zijn eerste slag haalde hij thuis met een pizza gegarneerd met "genoeg chilipepers om een heel leger neer te krijgen". Toen hij de ober zei dat de pizza hem "waarschijnlijk zou doden", moest Owen niet betalen.

Owen begon zijn kruistocht tegen klantonvriendelijk gedrag drie jaar geleden, toen de levering van een nieuwe marmeren tafel maar niet wou lukken. Vier zaterdagen moest hij thuis blijven wachten op zijn tafel, drie keer lieten ze het meubel vallen en raakte het beschadigd. "Ik wist dat ik in mijn recht was om te reclameren", aldus Owen. De compensatie bedroeg 230 euro, terwijl de tafel 745 euro kostte.

"Niks mis mee klagen", zegt hij, "zolang je het op een beleefde manier doet". In totaal spijsde hij met zijn gejammer zijn financiën in drie jaar tijd met meer dan 3.300 euro. Hij is met zijn vader een wedstrijdje gestart wie het grootste bedrag aan compensaties kan binnenhalen.