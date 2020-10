Brit (63) die stuntte met 200 cv’s die hij uitdeelde aan stations heeft eindelijk nieuwe job beet jv

06 oktober 2020

11u29

Bron: Yahoo News 2 Het leukste van het web De 63-jarige Trevor Walford uit het Britse Keighley ging begin september viraal met zijn stunt om zo’n 200 cv’s uit te delen aan vier treinstations in Leeds. Walford, die in maart ontslagen werd als restaurantmanager, kreeg duizenden reacties en heeft nu eindelijk ook een nieuwe job.

Walford was in zijn jonge jaren nog even butler in Buckingham Palace en bouwde daarna een carrière uit in de hotelsector, van het Verenigd Koninkrijk tot de Caraïben. Hij werkte onder meer in het Ritz in Londen. Zijn laatste werkgever was cruisemaatschappij Saga Cruises, waar hij na zestien jaar door de Britse lockdown in april aan de deur werd gezet.

Zo’n 700 sollicitatiebrieven en amper één sollicitatiegesprek later begreep hij dat het onbegonnen werk was om in volle coronacrisis en met zijn leeftijd aan een job te geraken. Hij probeerde dan maar eens iets anders. Gewapend met een pancarte ‘Ik wil werken, neem mijn cv mee’ en met 200 cv’s trok hij naar treinstations in Leeds. Zijn originele actie werd een hit, ook op het internet.



De reacties bleven dan ook niet uit. Uiteindelijk ging hij in gesprek met Rob Campbell, CEO van horecagroep Churrasco. Walford kreeg een job aangeboden als opleidingsmanager. Hij wordt verantwoordelijk voor de opleiding van 337 werknemers van tien restaurants van Churrasco in Noord-Engeland. “Ik ben door het dolle heen”, aldus Walford in een reactie. “Ik was er zeker nog niet klaar voor om definitief afgeschreven te worden.”