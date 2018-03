Bristol houdt enorm sneeuwballengevecht TK

03 maart 2018

13u58 0

Wij kregen gisterenmiddag pas sneeuw, maar in Groot-Brittannië hebben ze er al dagen last van. Verschillende regio's zijn ingesneeuwd en het openbare leven ligt er zo goed als stil. Dat is ook in Bristol het geval, waar gisteren alle scholen en universiteiten gesloten waren. De mensen bleven echter niet binnen schuilen, maar verzamelden zich 's middags voor het sneeuwballengevecht van de eeuw. Meer dan 300 mensen, waaronder veel studenten en faculteitsleden, gingen elkaar te lijf met het witte goedje. En dat allemaal omdat één student het idee op Facebook gooide...