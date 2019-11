Briefje van 112 jaar oud gevonden bij renovatie Amerikaanse universiteit jv

30 november 2019

13u15

Briefje van 112 jaar oud gevonden bij renovatie Amerikaanse universiteit

Bij renovatiewerken op de Montclair State University in New Jersey is een briefje van 112 jaar oud gevonden. Geschreven door de werkmannen van toen, die het bewust in een bierflesje stopten voor latere generaties. Message in a bottle, dus.

Het was bouwvakker Robert Kanaby die de ontdekking in februari deed. Hij was een vier meter hoge muur van drie baksteenlagen in het College Hall-gebouw steen voor steen aan het afbreken, toen hij glas hoorde kletteren. Bij het opruimen vond hij het flesje met de brief in. “Dit is het certificaat dat deze muur gebouwd werd door twee metselaars uit Newark, New Jersey, die luisteren naar de namen William Hanly en James Lennon, leden van de derde afdeling van de B.M.I.U. of America”, stond er geschreven. De brief was gedateerd op 3 juli 1907, een dag voor Independence Day. Het flesje wijst er volgens Kanaby op dat ze bier aan het drinken waren.

De universiteit ging de voorbije maanden op zoek naar meer informatie over de twee metselaars. William Hanly was 33 in 1920 en woonde op Central Avenue in Newark. James Lennon werd geboren in 1875 en woonde ook in Newark. De zoektocht naar nabestaanden van het duo was tot nu toe minder succesvol.

Bedoeling is nu de brief en de glasscherven van het flesje samen met andere gevonden voorwerpen van de bouwwerf tentoon te stellen op de universiteit.