Brief van Nadia (8) aan kerstman doet harten smelten LB

09u04

Nadia Prado wil dit jaar geen geschenken van de kerstman. De ouders van een klein meisje krijgen online alle lof nadat de brief van hun dochter aan de kerstman viraal ging. De brief van de achtjarige Nadia Prado vat de geest van kerstmis perfect samen.

"Toen ik haar briefje vond, smolt mijn hart en moest ik huilen", zegt mama Diana Prado op Facebook. "Soms stellen we onszelf als ouders in vraag, soms vragen we ons af of we voldoende doen om goeie mensen te maken van onze kinderen. Maar Nadia heeft geleerd dat familie alles is en dat liefde belangrijker is dan cadeautjes onder een boom".

Dit schreef Nadia aan de kerstman.

Lieve Kerstman,

Omdat je ons elk jaar cadeautjes heb gebracht, vraag ik dit jaar niets. Ik heb speelgoed, een huis, familie en liefde. Dus dit jaar wil ik iets voor jou maken. Zeg me wat jij dit jaar wil en ik zal het maken. Liefs, Nadia

Duizenden internauten waren gecharmeerd door het briefje en de ouders van het meisje worden geloofd omdat ze "zo'n prachtig kind hebben grootgebracht".

Mama Diana was duidelijk overdonderd door de honderden commentaren en postte een foto van haar "vrolijk, gelukkig kind dat oprecht van iedereen houdt".