Brief van jongen (10) aan baas van Qantas gaat viraal. 'Neem mij serieus'

12 maart 2019

16u39

Tien jaar en een eigen luchtvaartmaatschappij beginnen. De Australische Alex Jacquot is bijna zo ver, maar toch vraagt hij eerst nog wat tips aan de grote concurrent, maatschappij Qantas.

“Ik ben Alex Jacquot, een tienjarige jongen, en neem me alsjeblieft serieus”, schrijft hij naar de ceo van luchtvaartmaatschappij Qantas. “Ik wil een eigen luchtvaartmaatschappij beginnen.” Sterker nog: de Australische Alex ís al begonnen. Hij heeft onder andere al een financieel directeur in dienst, een directeur IT en een naam voor zijn bedrijf: Oceania Express. Bovendien heeft hij al nagedacht over de vliegtuigen die hij nodig heeft, de vluchtnummers en de catering aan boord.

Maar, voordat hij een serieuze concurrent wordt van de al gevestigde luchtvaartmaatschappij, wil Alex toch nog wat leren van Qantas-ceo Alan Joyce. Of hij ideeën heeft wat voor werk hij kan doen in de schoolvakantie en tips om een luchtvaartmaatschappij te starten.



Joyce reageert dat hij inderdaad al geruchten had gehoord over een nieuwe speler op de markt, maar meestal geen tips geeft aan concurrenten. Dit keer wil hij een uitzondering maken. “Ik was ook ooit een jongen die nieuwsgierig was naar vliegen en alle mogelijkheden daarin.”

Gesprek tussen ceo’s

De belangrijkste tip van Joyce: “Doe alles om de reizen van je passagiers zo comfortabel en betaalbaar mogelijk te houden.’ Ook nodigt hij de jongen uit voor een gesprek tussen hen beiden om het eens te hebben over het zogenaamde Project Sunrise, waarbij wordt nagedacht over hoe er moet worden geslapen op een rechtstreekse, 21-uur durende vlucht tussen Australië en Londen. Een probleem waar de jonge Alex ook al tegenaan loopt. De enige manier om hierop te antwoorden, is een echt gesprek tussen ceo en ceo, aldus Qantas.

Qantas heeft de brief van Alex en de reactie van Joyce inmiddels openbaar gemaakt op sociale media en dat bericht werd breed gedeeld. Volgens de BBC vertelde Alex aan de Australische radio dat hij “tien minuten rond het huis aan het rennen was” toen hij de brief ontving. “Ik kan het niet geloven”, zo zei hij. Er is inmiddels een datum geprikt voor het overleg tussen beide directeuren.

Our competitors don't normally ask us for advice, but when an airline leader reached out, we couldn't ignore it.

Naturally, there was only one way to respond: CEO to CEO. pic.twitter.com/JTFpzn5a6Y Qantas(@ Qantas) link