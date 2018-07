Brian Best gaat Facebook-confrontatie aan met 'aartsrivaal' Brian Worst Arne Adriaenssens

13 juli 2018

16u17

Bron: Unilad 0 Het leukste van het web De Amerikaanse Brian Best gaat viraal op Twitter nadat hij 'ruzie zocht' met een man die de tegenovergestelde naam draagt: Brian Worst. Zijn stunt krijgt nu ook navolging van andere Twitteraars.

Toen de Amerikaanse Brian Best (24) in 2012 op het Facebookprofiel van de hem onbekende Brian Worst terechtkwam, kon hij het niet laten een vriendschapsverzoek te versturen. Worst (het Engelse woord voor ‘slechtst’) reageerde hier spijtig genoeg niet op.

Op 4 juli 2018, 6 jaar na datum, werd hij eindelijk in Worst zijn digitale vriendenkring geaccepteerd. “Ik was het vriendschapsverzoek al helemaal vergeten”, zei Best tegen Unilad. “Ik herinner me zelfs niet meer helemaal wat ik ermee hoopte te bereiken. Al was er zeker een ‘haha-aspect’ aan verbonden.”

"Suck itttttttt"

In pure euforie postte Best een bericht op de tijdlijn van zijn ‘aartsrivaal’. “Suck ittttttt”, schreef hij onverbloemd. “Toen ik nadien zijn profiel bekeek, voelde ik me een beetje schuldig. Hij was een schattige oude man.”

Daarom stuurde Best hem een bericht waarin hij uitlegde dat de hele situatie een grap was die hij vervolgens op Twitter postte. Hij kreeg een begripvol berichtje terug. “Maakt niet uit. Ik ben blij bevriend te zijn met een nieuwe Brian”, zei Worst komisch.

Worst zelf wilde liever geen deel uitmaken van de grap. Hij verwijderde de belediging meteen van zijn tijdlijn en deletete enkele dagen later zelfs zijn volledige profiel. Brian Best voelt zich slecht dat hij de man van Facebook heeft gedreven, maar troost zich met de gedachte dat Worst waarschijnlijk toch niet vaak online kwam. Het duurde hem ten slotte 6 jaar om op een vriendschapsverzoek te reageren.

friend request had been idling in his inbox for like 6 years, but alas, I am finally able to conduct the sickest burn in American history



they will turn today into a holiday pic.twitter.com/6lMz13H4i2 brian best(@ verybestof_me) link

Het scala aan Sam's

Hij postte zijn verhaal op Twitter en zijn satirische blog waar het meteen viraal ging. “Ik was zeer verrast dat het zo populair was. Ik post al jaren zaken als deze op Twitter en nooit had ik zoveel respons.

In navolging van Best zijn ook andere Twitteraars met grappige namen op zoek gegaan naar lotgenoten. Zo vormde een zekere Sam Best een club die hij ‘Het scala aan Sam’s’ noemt. Hij vond een Sam Alright, Sam Fantastic, Sam Good, Sam Okay en Sam Worst om hem te vergezellen.

The Range of Sam’s - My new favourite group chat. pic.twitter.com/eujG0bPdYu Sam Best(@ SamBest9) link