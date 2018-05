Brandweerman verzint interventie en vraagt hulpverleenster ten huwelijk Sebastiaan Quekel

02 mei 2018

06u48

Bron: BD.nl 1 Het leukste van het web Een brand met gewonden verzinnen om je vriendin ten huwelijk te vragen. Brandweerman Sjoerd Broeders (31) uit het Nederlandse Waspik trok gisteren werkelijk alles uit de kast om 'zijn' Ilona de mooiste dag van haar leven te bezorgen. De ambulancemedewerkster wist niet wat ze meemaakte toen haar vriend voor het 'brandende pand' op de knieën ging. "Ik geloof het nog steeds niet."

Een flinke brand in Waspik (Noord-Brabant) waarbij vier mensen rook hadden ingeademd. De 32-jarige Ilona Zijlmans bereidde zich alvast voor op een heftige avond.

Met toeters en bellen ging de ambulancemedewerkster naar de straat Het Vaartje waar een gebouw in lichterlaaie zou staan. "Het zag er heel serieus uit", vertelt ze aan de telefoon. "Ik zit aan het einde van mijn opleiding bij de ambulance. Dit zou de meest interessante dienst tot nu toe worden."

'Wat gebeurt hier nu?'

Als Ilona aankomt ziet het er ernstig uit. De straat is afgezet met pionnen en overal staan brandweerwagens. Er zijn zelfs rookpluimen te zien. De hulpverleenster staat paraat om medische hulp te verlenen.

Maar dan gebeurt er iets geks. Door brandweermannen wordt niet een slachtoffer, maar een pop naar buiten gedragen. Vol verbazing kijkt Ilona toe. "Ik dacht: wat gebeurt hier nu?"

Meteen daaropvolgend komt haar vriend Sjoerd, die als vrijwilliger bij de brandweer in Waspik werkt, lachend naar buiten. Hij heeft een bos bloemen in zijn handen. Op dat moment weet Ilona hoe laat het is: de liefde van haar leven gaat haar ten huwelijk vragen.

19:26:51 5165NA : 't Vaartje Waspik P2000 Midden Brabant(@ p2kwestbrabant) link

'Het leek zo echt'

Vanaf dat moment kan Ilona alleen nog maar huilen. "Ik was aan het afwachten wanneer ik heel hard ‘ja’ kon roepen", vertelt ze, luttele minuten na het romantische gebaar. De ring zit inmiddels om haar vinger. "Ik kan het nog steeds niet geloven."

Vele brandweermannen en ambulanciers deden er alles aan om de melding zo echt mogelijk te laten lijken. "We reden met toeters en bellen naar de brand", vertelt Ilona. "Er werd zelfs via de buzzer een echte melding uitgedaan. Echt een heel bijzondere manier om zo ten huwelijk gevraagd te worden. Geweldig!"

Geslaagd

Sjoerd spreekt van een geslaagde actie. "Iedereen die in het complot zat deed heel goed mee. Ik ben blij dat alles gelukt is. Ik was hier al een langere tijd mee bezig."