Brandweer redt reekalf dat vastzit in hek Redactie

19 oktober 2018

Een hert kwam woensdag in een hek in de Hollywood Hills in Los Angeles vast te zitten. De brandweer rukte uit om het hert te redden. Met behulp van een elektrische cirkelzaag lukte het hen om een stuk van de tralies te openen. Binnen een paar seconden sprintte het dier snel weg.

