Brandweer moet Tiktokster (14) uit babyschommel bevrijden



mvdb

14 juli 2020

17u43 1 Het leukste van het web Een stunt van een Engelse Tiktokster (14) is zondag geëindigd met een brandweerinterventie. Layani Maclean en haar vriendinnen hadden het plan om de beurt te schommelen in een babyschommel in een park in het plaatsje Faringdon. De tiener kwam echter vast te zitten in het speeltuig. Ondanks verwoede pogingen kon ze zich niet los wrikken.



Na negentig minuten zag haar moeder Charlie (40) zich genoodzaakt de brandweer in te schakelen.Bij aankomst zagen de spuitgasten meteen hoe de vork aan de steel zat, zo is te zien in filmpjes die massaal gedeeld worden.



Met het schaamrood op de wangen volgde Layani de instructies van de brandweermannen. Haar vriendinnen bleven filmen en proestten het soms uit. Door de schommel in te smeren met detergent raakte het schoolmeisje alsnog bevrijd. Mama Charlie en haar dochter zijn de reddingswerkers erg dankbaar en hebben een cake voor hen gebakken. Het leidde niet tot een hit op TikTok, maar Layani’s foutgelopen stunt haalt wel menig nieuwssite over de hele wereld.

