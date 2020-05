Bouwvakker redt stikkende hond die met baasje vastzit in file jv

09 mei 2020

07u24

Bron: USA Today 7 Het leukste van het web Teresa Perkins reed woensdag te snel op de autostrada in de Amerikaanse staat Virginia. Dat wist ze, maar ze wou haar hond Jett zo snel mogelijk naar de dierenarts brengen, omdat hij aan het stikken was. Perkins kwam echter in een verkeersopstopping door werken terecht. Gelukkig kreeg ze hulp van bouwvakkers.

De dochter van Teresa Perkins was aan het spelen met de hond, een Duitse scheper van drie jaar, toen die een bal bijna inslikte en moeite had met ademen. Perkins haastte zich naar huis maar kon de glibberige bal niet verwijderen. Onderweg naar de dierenkliniek kwam Perkins vast te zitten in het verkeer. In paniek begon ze te claxonneren. Jett ademde nauwelijks nog.

Drie werkmannen stapten op Perkins’ voertuig af. De hond bewoog niet meer. Een van de bouwvakkers, Cavaja Holt, kon de bal uit de keel van Jett halen, maar het dier ademende niet. Holt gaf de hond toen mond-op-mondbeademing, terwijl Perkins op de borstkas van Jett duwde. De reanimatie lukte.

Teresa Perkins was door het dolle heen, huilde en bedankte Cavaja Holt uitvoerig. Bij de dierenkliniek in Waynesboro stond nadien al acht man klaar om de hond op te vangen. Jett kon al zelf van de parking naar de dierenarts stappen.

Via Facebook vond Perkins later Holt terug, ook al was ze vergeten zijn naam te vragen. Donderdag ging Holt op de verplichte foto met Jett. “Deze man is een echte held”, zei Perkins over Cavaja Holt.