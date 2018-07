Bornem hangt Eiffeltoren vol duivelse drietanden EDT

10 juli 2018

18u53 3 Het leukste van het web De gemeente Bornem liet een extraatje aanrukken voor de match van de Rode Duivels tegen Frankrijk. Naast het grote scherm op het Kardinaal Cardijnplein werd vanmiddag een opblaasbare Eiffeltoren geplaatst.

“De constructie is maar liefst 10 meter hoog, werd versiers met tricolore drietanden en kreeg verlichting om ook 's avonds goed zichtbaar te zijn”, zegt Goedele De Clerck van gemeente Bornem. “We hebben ons de voorbije dagen suf gezocht naar een grote duivel, maar die waren vreemd genoeg niet meer verkrijgbaar (lacht). We telden tijdens de voorbije wedstrijden zo'n drie- tot vierduizend suppoters op ons kerkplein, om onze Bornemse Lukaku en zijn ploeg naar de overwinning te schreeuwen. Hopelijk geniet dat publiek vandaag van dit extraatje. En we hopen natuurlijk ook dat we morgen een leuke eyecatcher kunnen zoeken voor de volgende match!”