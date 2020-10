Borden mondmaskerplicht ludiek overplakt in Luik mvdb

06 oktober 2020

15u18 1 Het leukste van het web Enkele gebodsborden rond mondmaskerplicht zijn in Luik ludiek overplakt. Voorbijgangers krijgen nu geen man en vrouw met mondmaskers meer te zien, maar wel Batman en zijn hulpje Robin.

Het opschrift ‘masque obligatoire’ (maskers verplicht) is behouden, wat het extra geestig maakt. Masque wijst zowel op een carnavalsmasker, als op een masque buccal, een mond- en neusmasker.

De stickers met de gemaskerde superhelden doken eind vorige week voor het eerst op in het centrum, onder meer nabij de Sint-Pauluskathedraal. Wie er achter zit, is vooralsnog niet geweten. Op sociale media zijn de aangepaste borden een dikke hit, al is in enkele reacties te lezen dat de boodschap nu wat verloren gaat. Of de politie de stickers laat hangen, is niet duidelijk.