Bommekeeee in de nieuwe Wezenberg

13 december 2018

Het vernieuwde Wezenberg zwembad in Antwerpen is sinds maandag open voor het grote publiek, maar dit weekend staat het spectaculaire openingsfeest op het programma: ‘Bommeke’. Zaterdag en zondag kan jong en oud ‘bommekes’ komen springen en deelnemen aan activiteiten. Die staan allemaal in het teken van de Warmste Week, met als goed doel Special Olympics. Er is onder meer een poolparty met Halve Neuro en dj-duo Laston & Geo. Voor kleinere zwemmers zijn er vijf waterspringkastelen, zeemeerminzwemmen, watervertellingen en allerhande speelgoed. Verder kunnen bezoekers genieten van verfrissende mocktails, een zwemontbijt en een flinke portie relaxatie in in- en outdoor jacuzzi’s. De rode draad doorheen het weekend is ‘bommeke’. Als de sirene loeit, kan iedereen een ‘bommeke’ springen voor het goede doel.