Boer geeft zijn koe een bh en heeft daar een hele goede reden voor IB

10 mei 2018

23u55

Bron: Twitter, ladbible.com 0 Het leukste van het web Technisch gezien is het wat ze voor gemaakt zijn, maar wie de bh bedacht heeft, zou zich waarschijnlijk omdraaien in zijn of haar graf als hij of zij wist dat een Britse boer een bh van zijn vrouw gebruikt om de uiers van een van z’n koeien af te dekken…

Toch is er een hele goede reden voor deze creatieve wijze van bh-gebruik: het kalfje van de moeder wilde om de een of andere reden niet drinken van de achterste spenen van z’n moeder. De boer bedacht daarop een originele oplossing: met de bh in kwestie schermde hij de voorste twee spenen van de koe af, zodat het kalfje wel de achterste twee spenen móest gebruiken om te drinken.

Met behulp van een touw en eleastiek dat over de rug van de koe heen gespannen is, wordt de bh op z’n plek gehouden. En hoe belachelijk het er ook uitziet: het werkt wél: