Bob bezoekt plaatsen waar tijd stil bleef staan: dit zijn de 10 griezeligste locaties die hij al aandeed

03 december 2019

17u54

De Nederlandse urban explorer Bob Thissen trekt de wereld rond op zoek naar plaatsen waar de tijd stil bleef staan en dat bracht hem al op de meest griezelige plekken: van een leegstaand psychiatrisch centrum waar geëxperimenteerd werd op patiënten en een beruchte gevangenis tot een verlaten mortuarium dat een dodelijke verrassing herbergde. Naar aanleiding van een nieuw fotoboek dat hij samenstelde over zijn avonturen, lijstte Thissen - speciaal voor HLN - de tien akeligste locaties op die hij ooit verkende.

1. Een deels ingestorte kerk in Italië

Zijn lijstje met griezelige locaties opent Thissen met een verlaten kerk die hij bezocht in Italië. Het gebouw was door de vele aardbevingen in het gebied gedeeltelijk ingestort en verlaten. Wat hem meteen opviel waren de graven. Die waren door het beven van de aarde opengebroken en overal waren schedels en botten te zien. Elk zinnig mens zou er waarschijnlijk snel weer vandoor gegaan zijn, maar Thissen besloot in het gebouw te blijven slapen. In het holst van de nacht stond hem nog een extra verrassing te wachten. “Ik werd wakker en ontdekte dat er tientallen schorpioenen over de muren van de kerk kropen”, vertelt hij.

2. De kelders van de Veeartsenijschool in Brussel

Thissen was ook al in ons land op bezoek. Zo drong hij binnen in de kelders van de Veeartsenijschool in Brussel, die vol kasten met dieren en organen op sterk water bleken te staan. De stank was er op sommige plaatsen nauwelijks te harden, vertelt hij. “Het was er erg donker en de geur die er hing was vreselijk. Veel van de potten waren kapot of lekten.”

3. Een leegstaande vliegterminal op Cyprus

Vorig jaar reisde Thissen met twee vrienden naar het eiland Cyprus, waar op de grens tussen het Turkse en het Griekse deel van het eiland een verlaten luchthaven ligt. “De terminal staat al bijna 50 jaar leeg, sinds de Turkse invasie in 1974”, aldus Thissen. “Het verval en de uitwerpselen van vogels geven het een spookachtige sfeer. Het werd helemáál spannend toen we weer wilden vertrekken, want het terrein bleek zwaarder beveiligd te zijn dan we hadden gedacht. Nadat we ons urenlang schuil hadden gehouden op het dak van het gebouw, raakten we toch nog ongezien weg.” Hier lees je er alles over.

4. Een psychiatrische inrichting in de VS

Zijn omzwervingen brachten Thissen ook naar de Verenigde Staten. In Trenton, New Jersey bezocht hij een psychiatrische instelling waar ooit vreselijke experimenten werden uitgevoerd op patiënten. “Dokter Henry Cotton, die vanaf 1907 directeur was, geloofde dat geestesziekte veroorzaakt werd door ontstekingen”, aldus Thissen. “Het gevolg was dat hij tanden, organen en andere lichaamsdelen van de bewoners liet verwijderen. Honderden patiënten stierven of raakten zwaar verminkt. Terwijl ik er ronddwaalde, vroeg ik me af welke horrorverhalen zich er afgespeeld hadden. Ik ben er zeker van dat de artsen er gekker waren dan de patiënten.”

5. Een verlaten pretpark in Japan

Wie ooit in Disneyland California was, kan zich min of meer voorstellen hoe Nara Dreamland in Japan er ooit moet hebben uitgezien. Het pretpark was gemodelleerd naar het Amerikaanse model, maar jammer genoeg niet zo succesvol. In 2006 ging het failliet toen in Tokyo een écht Disneyland de deuren opende. Thissen bracht in het verlaten pretpark de nacht door. “Het was een aparte ervaring om het te verkennen. We vonden er ook een spookhuis. Dat was extra griezelig.”

6. Een beruchte gevangenis in Estland

Een van zijn griezeligste ervaringen had Thissen in de verlaten Patarei-gevangenis in de Estse hoofdstad Tallinn. Dat was een van de beruchtste gevangenissen in de Sovjetperiode en ze werd gerund door de Russische geheime dienst. “Er hing een heel eigenaardige sfeer”, aldus de urban explorer. “Het complex herbergt onder meer een executiekamer, waar meer dan 2.000 gevangenen de dood vonden. Je vraagt je af hoeveel verloren zielen hier nog ronddwalen.”

7. Een loods vol buswrakken in Oekraïne

Een bevreemdende ervaring was ook het bezoek van Thissen aan een loods in Kiev (Oekraïne), waar honderden afgedankte bussen staan in een ruimte van 20.000 vierkante meter. De meeste waren niet meer dan bestofte wrakken zonder wielen en met kapotgebroken ruiten. “Het was eigenlijk een beetje een postapocalyptische versie van de gele taxi’s in New York”, aldus de Nederlander.

8. Een mensenhoofd in een mortuarium in Italië

Mogelijk het allergriezeligste wat Thissen meemaakte, was een bezoek aan een verlaten mortuarium in Italië. Het stond al leeg sinds de jaren zeventig of tachtig, maar droeg nog duidelijk de sporen van wat er zich ooit in de gangen en zalen afgespeeld had. “Ik beleefde de schrik van mijn leven toen ik op een van de tafels opeens een hoofd zag liggen. Het bleek helemaal gedroogd te zijn en er was ooit onderzoek op gedaan. Zoiets had ik nog nooit eerder meegemaakt.”

9. Een sanatorium voor tbc-patiënten in de VS

Dat hij niet de enige is die de schoonheid en het potentieel ziet van achtergelaten plekken, ontdekte Thissen in een oud sanatorium voor tuberculosepatiënten in de VS. “Het grootste in zijn tijd in de Verenigde Staten”, klinkt het. “Alle spullen zijn er gewoon achtergebleven. Best akelig. Toen ik afdaalde in de kelder ontdekte ik een griezelige operatiekamer die gebruikt was als filmset.”

10. Het gebied van de kernramp in Fukushima

De meest beklijvende plaats die Thissen naar eigen zeggen ooit aandeed, was de zogenaamde ‘verboden zone’ van het Japanse Fukushima. Op 11 maart 2011 vond daar een kernramp plaats en gingen de bewoners er hals over kop vandoor. “Alles ligt er nog net zoals het zeven jaar geleden werd achtergelaten”, aldus Thissen. “De straten en de winkels zien eruit als in de bekende tv-reeks ‘The Walking Dead’. Het is onwerkelijk om er rond te lopen. Ik ben intussen drie keer naar het gebied gereisd om alles zo veel mogelijk te documenteren, voor alles gesloopt wordt.” Hier lees je er meer over.

Het nieuwe boek van Bob Thissen heet ‘Exploring the Unbeaten Path vol 2’ en is te bestellen op www.mijnwebwinkel.nl/winkel/exploringtheunbeatenpath. Het telt 256 pagina’s, bevat zo’n 400 foto’s en kost 49,95 euro. Filmpjes van de avonturen van Bob Thissen kan je bekijken op zijn YouTubekanaal – Exploring the Unbeaten Path – en via zijn website.