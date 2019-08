Blinde kandidaat met autisme ontroert jury America’s got talent PVZ

14 augustus 2019

17u49 0 Het leukste van het web Gisteren vond de kwartfinale van de veelbekeken talentenshow America’s got talent plaats. Daarbij waren alle ogen op Kodi Lee gericht. De 22-jarige pianist en zanger die sinds zijn geboorte blind en autistisch is, ging na zijn auditie viraal, en ook gisteren kreeg hij na zijn ontroerende performance opnieuw een staande ovatie.

Sinds zijn auditie in mei waarin hij de gouden buzzer kreeg, is Kodi Lee een ware sensatie op het internet en zijn auditievideo is intussen al meer dan 42 miljoen keer bekeken. Er werd gisteren dan ook reikhalzend uitgekeken naar de kwartfinale. Daarin oversteeg Kodi Lee zichzelf met een pakkende vertolking van het nummer “Bridge Over Troubled Water” van Simon and Garfunkel. Hij kreeg hiervoor zelfs speciale toestemming van Paul Simon, die normaal terughoudend is wanneer mensen het nummer willen opvoeren. Na het optreden was de jury zichtbaar ontroerd en kreeg Kodi een staande ovatie.