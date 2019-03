Blinde hardloper loopt halve marathon van New York uit met drie blindengeleidehonden IB

20 maart 2019

01u03

Bron: BBC, CNN 0 Het leukste van het web Hoewel hardloper Thomas Panek al twintig marathons gelopen heeft, schreef hij afgelopen zondag bij de New York City Half Marathon geschiedenis. De New Yorker liep de wedstrijd namelijk onder begeleiding van drie blindengeleidehonden.

De drie labradors, Westley, Waffle en Gus, liepen elk een derde van de race met Panek mee. De man verloor zijn zicht toen hij begin twintig was, maar is nooit gestopt met hardlopen. Toch miste hij naar eigen zeggen het gevoel van onafhankelijkheid als hij met menselijke begeleiders aan het hardlopen was. “Het heeft nooit natuurlijk aangevoeld om mijn hond thuis te laten tijdens het hardlopen, omdat zowel de hond als ik van rennen houd. Het was uiteindelijk een kwestie van ‘omdenken’ en te zeggen ‘waarom niet?’”, vertelt Thomas over zijn beslissing met zijn hond en twee extra begeleidingshonden deel te nemen aan de wedstrijd.

Als voorzitter en CEO van Guiding Eyes for the Blind, een organisatie die blindengeleidenhonden opleidt om hardlopers te vergezellen, was het voor Panek niet moeilijk om aan getrainde honden te komen voor zijn onderneming. Zijn oog viel op labradors Waffle en Westley, die Gus, Paneks vaste blindengeleidenhond, mochten aflossen. “De band die je met je hond hebt is heel belangrijk. Je kan ze niet gewoon hun harnasje aantrekken en met deze honden gaan rennen”, zegt Panek. “Je traint met een team, wat voor atleet je ook bent en je wil samen tijd doorbrengen in het trainingskamp.”

Pensioen

Elke hond heeft zijn of haar eigen tempo. Zo loopt Westley een mijl in acht minuten en doet zijn zusje Waffle daar maar zes minuten over. Intussen moeten de honden hun baasje ook nog behoeden voor obstakels op de weg, zoals pionnen, en stoepranden. Om hun poten te beschermen dragen de honden tijdens de trainingen en tijdens de race beschermende schoentjes om hun poten.

Gus mocht het laatste deel met zijn baasje lopen en dus met hem over de finishlijn, waarmee hij ook meteen aan zijn pensioen mocht beginnen en blindengeleidenhond af was. “Dat was wel emotioneel voor mij, want hij is er altijd bij geweest voor me”, zegt Panek, die de race samen met zijn honden in een knappe twee uur en 21 minuten uitliep.

