Bizarre nieuwe videotrend: kijken naar mensen die knapperige groenten eten Redactie

05 november 2018

In de wereld van ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response, is er een nieuwe trend. ASMR is een fenomeen waarbij heel specifieke geluiden zoals gefluister, zacht getik, het omdraaien van een pagina en dergelijke mensen een aangenaam ontspannen gevoel geeft, soms ook wel een “brain orgasm” genoemd.

Eten en kauwgeluiden behoren tot die specifieke geluiden en die zijn tegenwoordig bijzonder populair. Video’s waarbij mensen knapperige groenten eten met de bijhorende krokante geluiden zijn een echte hit. Zoals het geluid van een knapperige rauwe bloemkool of een stuk selder dat in stukken gebeten wordt.

ASMR-sterren op YouTube gespecialiseerd in eetgeluiden zoals SAS-ASMR met 3,5 miljoen abonnees bieden verschillende soorten eetgeluiden aan in hun video’s. Dat kan variëren tussen knapperige video’s met rauwe groenten, kleverige mondklanken door het eten van een kaneelbroodje, kauwgom kauwen, het drinken van frisdrank of specifiek voedsel consumeren zoals gebraden kip, charcuterie of ramen. Zo’n video duurt gemiddeld twintig minuten.

Krijg jij hier een aangenaam ontspannen gevoel van of eerder koude rillingen? Bekijk deze compilatie en oordeel zelf.