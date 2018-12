Bizar: wetenschappers treffen zeehond aan met paling in zijn neus IB

07 december 2018

02u08

Bron: Hawaii News Now 0 Het leukste van het web In Hawaï werd afgelopen zomer een zeehond gevonden met een paling in zijn neusgat. De paling werd uit zijn bizarre positie bevrijd door onderzoekers die de zeehondenpopulatie aan het tellen waren op de French Frigate Shoals, een atol bij de noordwestelijke eilanden van Hawaï, maar de foto van het bizarre moment werd nu pas gepubliceerd door het Hawaiian Monk Seal Research Program.

De foto, die op maandag via Facebook gedeeld werd, zorgde voor geamuseerde reacties bij het online publiek. “Maandagen zijn misschien niet goed voor je, maar alles is beter dan een paling in je neus”, schreven de onderzoekers bij het plaatje.

Gelukkig hebben de wetenschappers die de zeehond met de paling in zijn neus aantroffen, het dier direct uit zijn benarde positie gered. “Getrainde professionals benaderden de zeehond voorzichtig en hebben met een kleine beweging binnen een halve minuut de paling uit het neusgat van de zeehond kunnen bevrijden”, klinkt het in de lokale media.

Twee theorieën

Over hoe de paling in de neus van de zeehond terecht gekomen is – iets wat maar zelden gebeurt, maar wel al vaker waargenomen is - hebben wetenschappers twee theorieën: “dit type zeehond voedt zich door hun neus in koraalriffen te steken en in het zand te graven, dus is het mogelijk dat de paling, die zich vaak in zulke plekken schuilhoudt, zichzelf probeerde te verdedigen of juist probeerde te ontsnappen door zichzelf in de neus te duwen. Een andere theorie is dat de zeehond de paling uitgebraakt heeft, maar dat hij uit ‘het verkeerde gat’ er weer uitkwam…”, klinkt het bij de wetenschappers, die zelf meer waarde hechten aan de eerste theorie.

Hoe dan ook kwam de hulp voor de paling sowieso te laat: het dier overleefde het niet.