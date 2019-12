Biologieles saai? Niet met deze Spaanse juf: “Simpelweg briljant” HAA

24 december 2019

09u44

Bron: Bored Panda 0 Het leukste van het web Een Spaanse lerares krijgt veel lof op het internet voor de manier waarop ze vorige week haar biologieles aan de man heeft gebracht. Veronica Duque (43) hees zichzelf in een opvallende wetsuit om aan een groep achtjarigen duidelijk te maken hoe het menselijk lichaam in elkaar steekt.

“Jonge kinderen kunnen zich zeer moeilijk voorstellen waar in het lichaam onze organen zich bevinden”, vertelt de juf aan Bored Panda. Ze ontdekte het speciale pakje via reclame op het internet terwijl ze aan het surfen was. “Ik besloot het een kans te geven”, aldus Duque.

Een schitterende zet, zo bleek. Haar echtgenoot nam foto’s van de outfit en deelde die trots op Twitter. Met intussen bijna 66.000 likes en meer dan 13.000 retweets gaan de afbeeldingen sindsdien viraal. De reacties zijn positief en gaan van “waar heeft ze dit pakje gehaald?” tot “simpelweg briljant”. Ook de kinderen waren zeer enthousiast, zegt de man van Duque op Twitter. “Ze gingen helemaal uit hun dak.”

Grammaticale koninkrijken

Het is niet de eerste keer dat de Spaanse in haar kleerkast dook om leerstof uit de doeken te doen. “Lang geleden al besliste ik om mij te verkleden voor geschiedenislessen. En ik gebruik kartonnen kronen om mijn studenten grammaticale categorieën te leren, zoals zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden.” Ze creëert zo verschillende “grammaticale koninkrijken”, zeg maar.

Duque hoopt andere leraars te inspireren. Ze wil ook het idee dat sommigen hebben uit de wereld als zouden leerkrachten “luie, bureaucratische ambtenaren” zijn. “Dat zijn we zeker niet”, besluit ze.

Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer😊😊

Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original👍🏻

Y los niños flipando🤣🤣

Grande Verónica!!!👏🏻👏🏻😍😍 pic.twitter.com/hAwqyuujzs Michael(@ mikemoratinos) link