Best bewaarde T-Rex heeft een nieuwe thuis JOLE

19 december 2018

15u09

Bron: AP 0

Sue, de grootste T-Rex ooit, is verhuisd. Het skelet staat nog steeds in het Field Museum of Natural History in Chicago, maar wel op een andere verdieping. Sue was vroeger het pronkstuk van de inkomhal, waar het bijna twintig jaar stond, maar moest nu plaats maken voor een nieuwe tentoonstelling. De T-Rex was een vleesetende dinosauriër en leefde ongeveer 70 miljoen jaar geleden.