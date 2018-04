Ben jij ook zo dol op Disneyliedjes? Dan kan je met dit spel iedereen loef afsteken KVDS

16 april 2018

14u13 5 Het leukste van het web Voor wie gek is op Disneyhits en niet te beschaamd is om die ook zelf te zingen, heeft spellenproducent Hasbro het ultieme game bedacht: de Disney Song Challenge. Het spel moet eens en voor altijd uitmaken wie nu de grootste kenner is van jou en je vrienden.

De regels zijn heel eenvoudig. Elke speler draait om beurten de bovenste kaart van een stapel om en wie als eerste rechtspringt en een nummer uit de betreffende Disneyfilm of tv-show zing, wint ze. Trek je bijvoorbeeld ‘Frozen’, dan kan je gaan voor ‘Let it go’ maar ook voor ‘Do you want to build a snowman’ of ‘For the first time in forever’. Wie als eerste vijf kaarten heeft, wint het spel.

Maar er is een catch. Wie zich vergist, moet aan een rad draaien en een gekke opdracht uitvoeren. Dat gaat van grommen zoals het beest in ‘Beauty and the Beast’ en het immiteren van Donald Duck tot het naspelen van de legendarische spaghettiscène uit ‘Lady en de Vagebond’.

Wil jij graag je kunnen demonstreren en iedereen het nakijken geven? De Disney Song Challenge is voor 38 euro te koop bij Amazon.