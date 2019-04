België krijgt twee aparte tijdszones, boetes voor te snelle zwemmers en andere 1 aprilgrappen mvdb

01 april 2019

10u12 0 Het leukste van het web Vandaag op 1 april worden we naar jaarlijkse gewoonte weer bestookt met aprilvissen. Nieuwsredacties wagen zich nog amper aan mopjes, bedrijven hebben die rol helemaal overgenomen. Zij lanceren vandaag op hun socialemediakanalen volop instinkers. Een overzicht.

- In de Nederlandstalige pers spartelt de aprilvis al jaren om te overleven, maar die trend geldt niet over de taalgrens. Daar meldt La Dernière Heure dat Vlaanderen klaar is om naar Nederlands voorbeeld, voor permanente wintertijd te kiezen, terwijl Wallonië net zoals de Fransen de zomertijd in de armen sluit. Het Brussels Gewest is nog in dubio waardoor de precieze aanvang van de Tourstart op de Brusselse Grote Markt nog niet bekend is, tot consternatie van de organisatoren. Die zitten met de handen in het haar.



- De Tour de France zorgde ook voor inspiratie bij de RTBF-radio. De hele ochtend werd gemeld dat de gehele Ronde van Frankrijk in België zou worden gereden. Brussels burgemeester Philippe Close speelde het spel mee en zei trots dat de Belgische hoofdstad klaar is om te fungeren als start en eindpunt van de Tour.



- Het Museum Kunst & Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark zegt een aantal topstukken te veilen om een renovatie te financieren. Het gaat onder meer om een aantal beelden, waaronder een kolossaal beeld van Paaseiland dat zes ton weegt. “De koper staat zelf in voor het ophalen en transport ervan.”



- Colruyt lanceert dan weer de Cara-maaltijdbox, speciaal voor de liefhebbers van het goedkopere blonde bier. Wie via Collect and Go het recept van een ‘carapirinha’, een ‘carapaccio’ of een ‘caratatouille’ wil opzoeken, krijgt uiteindelijk de melding dat alle 10.419 genummerde boxen wegens overweldigend succes zijn uitverkocht.

- Ook Aldi kiest voor een aprilgrap rond bier. De Duitse discounter voegt tijdelijk een vrouwelijke toets toe aan hun bier Schultenbrau: ‘Schultenfrau’, een heerlijk frisse pils met een vleugje prosecco en een snuifje chocolade in een roze blikje.

- Sportoase voert in al zijn zwembadencomplexen een snelheidsbeperking in voor zwemmers die zich te snel bewegen. Wie te snel zwemt, krijgt een boete van de redders. Die zijn vanaf vandaag gemachtigd om bekeuringen uit te schrijven.

- De Antwerpse stadsbrouwerij De Koninck, laat hun ‘Bolleke’ voor wat het is en lanceert een ‘Kubuske’.

- Geïnteresseerden voor de job van astronaut moeten zich wenden tot antwerpspace.be want dit bedrijf krijgt de vacature van aquariumverzorger van zebravissen in het International Space Station (ISS) maar niet ingevuld. Tot uiterlijk vandaag kunnen kandidaten zich aanmelden.

- De Stad Antwerpen meldt dat de klokken van de OLV-kathedraal na de renovatie zullen worden vervangen door een led-variant.

- De populaire verkeers-app Waze gaat zijn systeem uitbreiden naar de waterwegen om daar ook files te vermijden. Dat kan vanaf nu via ‘Wave.’

NIEUW: Wave, Waze te water. Ter gelegenheid van de opening van het #vaarseizoen2019 lanceren wij deze 100% uptodate Waternavigatie. #WaveisWazeteWater #goWaving #Wazetip #Wave pic.twitter.com/ZteG5lwlKx Waze Nederland(@ WazeNederland) link

- Bij bezorgservice Deliveroo is het alleen vandaag mogelijk om een pizza zonder korst te bestellen. Daarmee zou de keten gehoor geven aan talloze verzoeken van klanten. Uit marktonderzoek blijkt namelijk dat veel mensen hun korst in de pizzadoos achterlaten en liever niet opeten.

- Meubelketen Leen Bakker lanceert ‘matchend huisdiermeubiliair’.

- Bol.com kiest voor de Nul euro-cadeaukaart speciaal voor degenen die alles al hebben. Concurrent Coolblue komt met pakketjes waar je telefoon aan kan opladen. Opgelet: het lukt enkel overdag, want ze werken op zonnecellen.

- Google heeft een reputatie hoog te houden qua aprilgrappen. Dit jaar kan het legendarische gsm-spelletje Snake worden gespeeld op de Google Maps-app. Het spelletje met de steeds groter wordende slang zat standaard op Nokia-gsm's en was ongekend populair.