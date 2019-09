Belg ziet zijn vrouw bevallen in Caraïbische Zee: “Magische beelden” Sven Van Malderen

25 september 2019

13u58

In het gezin Coste verloopt alles een tikje anders dan normaal. Hun nieuwste stunt: bevallen in de Caraïbische Zee. De magische beelden worden druk bekeken op hun YouTubekanaal.

Audrey is Française, Sébastien komt oorspronkelijk uit Namen. Ze leerden elkaar op 1 januari 2011 kennen in een Starbucks in New York. Samen verhuisden ze naar Lyon, maar tijdelijke jobs bij kledingwinkel Zara en babyboetiek Natalys waren duidelijk niet hun ding.

Dan maar terug naar Amerika, waar Audrey uitpakte met een bijzonder origineel huwelijksaanzoek. Ze wachtte hem in trouwkleed op in de Starbucks waar alles veertien maanden eerder begonnen was. En ze vroeg of hij diezelfde dag nog zijn jawoord zou willen geven. Sébastien was compleet van zijn melk, maar stemde dolenthousiast in.

Werken voor de droom

Het koppel kocht een appartement, met de bedoeling het binnenin volledig zelf op te knappen en later door te verkopen. In hun achterhoofd zat toen al het plan om alles achter te laten en de wereld rond te reizen. Het gevoel van vrijheid stond altijd voorop.

Tijdens een korte tussenstop in Montréal beviel Audrey vier jaar geleden van Timothy. Ze hadden toen ook al een dochtertje van twee jaar, Eleanor.

188.000 volgers

In april 2016 waagden Audrey en Sébastien effectief de sprong: met het geld van de verkochte flat kochten ze een caravan en een pick-uptruck, op YouTube stampten ze een eigen kanaal uit de grond. 188.000 trouwe volgers willen intussen geen enkel avontuur meer van hen missen.

De rondreis heeft hen voorlopig al tot in de westkust van Amerika, Cuba, Jamaica, de Kaaimaneilanden, Belize, Guatemala, Panama en Mexico gebracht. Maar het kan altijd nog een tikje spectaculairder: precies een week geleden is onder begeleiding van een vroedvrouw hun tweede zoon geboren in de zee.

Kritiek

“Het water heeft de pijn van de bevalling verzacht”, klinkt het op hun Facebookpagina. “Hij is om 15.10 uur geboren in de warmte van de oceaan, een ongelooflijk moment. Het heeft langer geduurd dan eerst gedacht, maar drie uur na de bevalling zaten we toch al knus met ons vijven in onze caravan.”

Hier en daar klinkt echter kritiek. “Denken ze misschien dat de Caraïbische Zee van hen is? En hebben ze wel eens stilgestaan bij de verhoogde kans op infectie voor zowel moeder als baby?” Het koppel betreurt dat soort reacties, maar wil er voor de rest niet te veel aandacht aan besteden.

Inkomsten

Sébastien maakt er geen geheim van dat ze qua inkomsten compleet afhankelijk zijn van het succes van hun YouTubefilmpjes. “Dat gebeurt vooral via reclame tussendoor, maar soms gaan we ook een samenwerking aan met een bepaald merk of een toeristische dienst. We zijn niet van rijke komaf, gelukkig denken we altijd goed na vooraleer we een cent uitgeven. Geld is niet de belangrijkste zaak in ons leven, al kun je zonder poen natuurlijk ook niet overleven.”

En hoe zit het dan met school? Audrey en Sébastien kiezen resoluut voor thuisonderwijs, maar dan in de vorm van ‘unschooling’. Lees: kinderen krijgen de vrijheid om de wereld te ontdekken in hun eigen tempo en volgens hun eigen voorkeuren. “We merken dat Eleanor een stevige interesse heeft voor talen en daar profiteren we natuurlijk van. Ze begint Engels te praten en haar Spaans wordt elke dag beter. Als ze een woord niet weet, vraagt ze het aan ons en herhaalt ze die zin nog eens. We baseren ons op de meer alternatieve leermethoden, maar ook dat maakt onderdeel uit van de reis die we maken.”