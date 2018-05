Bekende koe Hermien na maanden op stal dolblij in de wei Leon van Wijk

03 mei 2018

17u58

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Koe Hermien, die eerder het nieuws haalde nadat ze letterlijk aan de slacht was ontsnapt, mocht vandaag na enkele maanden op stal eindelijk de wei in. Vrolijk springend genoot het dier van de lentezon op het gras bij Koeienrusthuis De Leemweg in het Nederlandse Zandhuizen , waar Hermien sinds februari woont.

Het gaat goed met de befaamde losgebroken koe, vertelt oprichter en beheerder Bert Hollander. Hij liet Hermien én haar dierbare zusje zelf naar buiten. Dat kon pas vandaag omdat het weer eerder niet optimaal was. Bovendien was het gras in de wei niet hoog genoeg. "Dat is belangrijk, want Hermien blijft wel tot november buiten", vertelt Hollander.



Veel mensen waren volgens Hollander bang dat het nooit helemaal goed zou komen met Hermien. De maandenlange klopjacht op het dier zou haar doodsbang en agressief hebben gemaakt tegenover mensen. "Maar ik heb er nooit over in gezeten", zegt Hollander. "We hebben hier veel moeilijkere koeien gehad. Ja, Hermien en haar zusje waren wel agressief. Maar ik kon Hermien na twee dagen al aanraken. Zusje was lastiger, die wilde van voren stoten en van achteren trappen. Maar als je ze op stal vast zet, kunnen ze weinig kanten op. En dan houdt zulk gedrag ook op."

Slager

Het verhaal van de Nederlandse koe Hermien begon afgelopen december. Eigenaar Herman Jansen wilde haar samen met andere runderen laten vervoeren naar een slager in Eibergen. Vijftien koeien gingen braaf de veewagen in, maar Hermien en een zusje braken uit. Waar de zus later kon worden gevangen met de hulp van een verdovingsgeweer, bleef Hermien vrij. Ze was boeren, veeartsen, jagers en anderen maandenlang te snel af.



Het dier werd door omwonenden liefdevol ‘Hermien’ gedoopt en een nationale troetelkoe was geboren. Veel Nederlanders kwamen in actie om Hermien van het slagersmes te redden. Zo beloofde het koeienrusthuis van Hollander een plekje vrij te houden voor de meest besproken koe van Nederland en omstreken. De Partij voor de Dieren startte een crowdfundingsactie voor de verzorging van Hermien. Pas begin februari kon de koe bij de horens worden gevat. Eenmaal in het rusthuis werd ze herenigd met haar zusje.