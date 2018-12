Bejaarde man sterft en laat kerstcadeautjes voor buurmeisje (2) achter… voor de volgende 14 jaar ADN

19 december 2018

13u39

Bron: CNN, Sky News 0 Het leukste van het web Toen Owen Williams uit Barry, Wales, maandag zijn deur opende, geloofde hij zijn ogen niet. De dochter van hun lieve buurman Ken Watson, die recent is gestorven, stond er met een grote zak. De zak bleek vol te zitten met kerstcadeautjes voor zijn 2-jarige dochtertje. Cadeautjes voor de volgende 14 jaar.

“Hij zei altijd dat hij 100 jaar oud zou worden. En dus zou hij hebben geleefd tot Cadi’s 16e kerstmis”, vertelt Owen.



“Zijn dochter was heel emotioneel toen ze de zak kwam brengen. Ik kreeg ook meteen een krop in de keel. Je kon me denk ik omverduwen met een veertje. Toen ik de zak op de keukentafel zette en we de pakjes begonnen uit te laden, begon mijn vrouw te wenen. Haar moeder, waarmee ze toevallig aan het FaceTimen was, huilde mee. De cadeautjes in die zak bleven maar komen.”

I miscounted. It’s fourteen gifts.



He always told us he’d live till he was 100-years-old, so these gifts would have taken him up to our little girl’s 16th Christmas. Owen Williams 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿(@ OwsWills) link

Opafiguur

Owen legt uit dat hij twee jaar geleden met zijn gezin naast Ken kwam wonen. “Hij stond in een groene overall bovenop een grote ladder toen ik hem een fles wijn kwam brengen als kennismaking. Hij was toen 83. Dat toont goed aan wie hij was. Hij was een voormalig diepzeeduiker en deed onder meer nog een avontuurlijke parachutesprong op zijn 85e. Hij speelde ook graag accordeon.”



“Die dag gaf hij mijn hond koekjes”, vervolgt Owen. “Sindsdien was die verliefd op hem.” En ook de rest van het gezin was dol op hun kwieke buurman. Voor hun dochtertje Cadi werd Ken, die zelf geen kleinkinderen had, een opafiguur.

Enkele maanden geleden werd duidelijk dat de tachtiger dan toch geen 100 jaar zou worden. In oktober overleed hij. Zijn kinderen vonden de zak onlangs toen ze zijn huis aan het opruimen waren.

We opened one. We couldn’t resist. pic.twitter.com/vlNaRjoFoE Owen Williams 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿(@ OwsWills) link

Kinderboek

Intussen kon Owen zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en opende hij één van de geschenkjes. Een mooi kinderboek van Tomi Ungerer.

Hij weet niet goed wat hij nu moet doen. Alles al opendoen en opnieuw inpakken? Of voor de volgende 14 jaar elk jaar een verrassing? “Niet alle cadeautjes zullen dan geschikt zijn voor Cadi, bedenkt Owen zich. “Je kan een 15-jarige bijvoorbeeld geen Duplo geven.”

What do you all think? Owen Williams 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿(@ OwsWills) link

Mysterie

Hij legde de vraag voor op Twitter, waar massaal werd gereageerd op zijn verhaal. Meer dan 67.000 mensen stemden intussen ook op zijn poll.

De keuze van het mysterie haalt het voorlopig. “Die man heeft hier duidelijk tijd voor genomen”, reageert iemand. “Misschien moet je ook de tijd nemen om de geschenkjes te openen.” Iemand anders: “Je moet zijn wens respecteren”.

Owen wil dat inderdaad doen. “Ik denk dat we er een mooi kerstverhaal van zullen maken voor onze dochter. Eén cadeautje elk jaar, tot ze 16 jaar oud is. Dat voelt toch het beste. Ik ben echt verbijsterd dat hij dit heeft gepland.”