Bejaarde man (80) redt piepjonge drenkeling (2) uit water en wordt door politie in de bloemetjes gezet

11 februari 2020

21u10

Een 80-jarige Nederlander heeft vrijdag een 2-jarig jongetje uit een vijver in Volendam gered. Kees Tol twijfelde geen moment en dook vrijwel meteen het water in, meldt de lokale krant NH Nieuws.

De Nederlander fietste afgelopen vrijdag met zijn vrouw door Volendam. Toen hij in de Gravelandstraat reed, zag hij ineens een jongetje naar de waterplas langs de straat wijzen. Hij besefte dat dit jongetje in het water zou kunnen vallen en besloot af te stappen. Toen hij naderde, was het jongetje reeds in de vijver gesukkeld. Het kind was even aan de aandacht van zijn moeder ontsnapt en dreigde kopje onder te gaan.

De 80-jarige Tol dook meteen het water in en bracht het jongetje terug op het droge. De piepjonge drenkeling werd met een ambulance voor een check-up naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek ongedeerd te zijn. Ook de bejaarde redder van het kind hield enkel een nat pak over aan zijn reddingsactie. Vandaag kreeg Tol bezoek van de Nederlandse politie om hem te bedanken voor zijn kordate optreden.