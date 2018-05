BE NY: Wansmakelijk of een nieuwe smaaksensatie? Redactie

31 mei 2018

Is het ontbijt of avondmaal? Een smaakbom in je mond of toch een tikkeltje ranzig? Om het antwoord te kennen, zal je moeten afreizen naar Long Island City om daar dit toch ietwat aparte gerecht eens te proberen.