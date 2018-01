BBC-reporter wordt belaagd door horde lemuren tijdens aankondiging TK

09u35

Bron: BBC 5 Screenshot BBC Het leukste van het web Je zou denken dat een BBC-reporter het helemaal gemaakt heeft in zijn carrière: een prestigieuze job met serieuze, diepgaande onderwerpen. Maar dan kom je in een zoo terecht en word je belaagd door de bewoners.

Alex Dunlop had zijn dagje niet toen hij de opdracht kreeg om een segment te gaan filmen in Banham Zoo, waar ze aan hun jaarlijkse dierentelling bezig waren. Hij vatte post bij de lemuren, maar de primaten waren niet van plan om zich te gedragen voor de camera. Alex werd besprongen en gebeten, en kreeg zijn zinnen maar niet gezegd. In het begin kan hij er nog om lachen, maar op het einde heeft hij er duidelijk schoon genoeg van.