20 mei 2019

Twee bavianen hebben de tijd van hun leven beleefd. De dieren namen een duikje in een zwembad aan een woning in Zuid-Afrika. Het was de eigenaar van de woning, Garth Bradley, die de twee apen zag. Garth zat naar eigen zeggen te werken in zijn bureau toen hij een grote mannetjesaap zag passeren, gevolgd door een jongere soortgenoot. Hij kon hun zwempartijtje filmen.