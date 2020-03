Bart Peeters en Hugo Matthysen reanimeren even ‘Het Leugenpaleis’ en lanceren ‘De Itegemse Cronakroniek’ Matthias Van den Bossche

24 maart 2020

Nu het hele land al meer dan een dikke week gebukt gaat onder de noodzakelijke quarantainemaatregelen om het coronavirus in te dijken, kunnen de lachspieren wel een opkikker gebruiken. Iets waar Bart Peeters en Hugo Matthyssen wel oren naar hebben.

Voor het Radio 1-programma ‘Nieuwe Feiten’ reanimeerden ze deze middag eventjes ‘Het Leugenpaleis’, het legendarische Studio Brussel-programma dat de twee tussen 1988 en 1998 presenteerden en later als ‘Het Peulengaleis’ nog een tv-vervolg kreeg.

Figuren als dichter Joe Roxy, sympathieke medicus Dokter De Reiger en uiteraard popkenner Clement Peerens groeiden uit tot radiogeschiedenis.

Bart Peeters kroop rond het middaguur even terug in de huid van een ander vast typetje: Cas Goossens (de echte was in de jaren tachtig nog de grote baas van de BRT (de voorloper van de VRT), maar dat weerhield Peeters en Matthysen er niet van om de draak te steken met de openbare omroep en haar personeelsleden). We spitsten meteen de oren voor ‘De Itegemse Cronakroniek’.



In de sketch ontdekken we wat ‘de Itegemse slok’ is en waarom deze misschien wel met succes tegen het coronavirus kan worden ingezet, ondanks de bedenkingen van “Matthysens”.

Eugène Flagey

Afsluiten moesten de twee wel doen in ware ‘De Floeren Portemonnee’-stijl. Mijnheer Goossens bracht het lied “Ik zit zo geiren in mijn kot” uit “de gelijknamige musical” en werd begeleid door de orgelklanken van partner in crime Eugène Flagey.

Veertigers en vijftigers opgelet, de sketch is niet iets eenmaligs. Komende vrijdag is er al een nieuwe bijdrage. Ook een derde aflevering voor dinsdag 31 maart staat op de planning. Peeters en Matthysen creëerden de sketch samen, maar deden dat elk vanuit hun eigen huis, geheel volgens de quarantainerichtlijnen.

Bart Peeters maakte maandag op Instagram al de plannen bekend