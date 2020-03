Bart Peeters en Hugo Matthysen in ‘De Itegemse Cronakroniek’: “Heel Itegem was in 1996 al geheel afgesloten” mvdb

31 maart 2020

17u47 0 Het Leugenpaleis Nu de Belgische maatregelen tegen het coronavirus minstens tot en met 19 april verlengd zijn, zitten we langer verplicht in ons kot. Wat humor in deze tijden is altijd welkom. Bart Peeters (60) en Hugo Matthysen (64) hebben dit goed begrepen en Nu de Belgische maatregelen tegen het coronavirus minstens tot en met 19 april verlengd zijn, zitten we langer verplicht in ons kot. Wat humor in deze tijden is altijd welkom. Bart Peeters (60) en Hugo Matthysen (64) hebben dit goed begrepen en herlanceerden vorige week ‘Het Leugenpaleis’ , het legendarische komische programma dat ze tussen 1988 en 1998 presenteerden op Studio Brussel.

Hun ‘Itegemse Cronakroniek’ in 'Nieuwe Feiten’ (Radio 1) was deze middag aan de derde aflevering toe. Opnieuw ging Matthysens al skypend langs bij ‘Cas Goossens’ en kreeg te horen dat heel Itegem 24 jaar geleden al geheel van de buitenwereld was afgesloten. Niet door een virus, wel door gelijktijdige wegenwerken. Ook nu willen we verder niet al te veel van de sketch verklappen.

Afsluiten deden de twee opnieuw in ‘De Floeren Portemonnee’-stijl: dit keer trakteerden ‘mijnheer Goossens’ en ‘orgelvirtuoos Eugène Flagey’ ons op een bemoedigend lied, getiteld ‘De javel der liefde’, “want javel is goed voor alles is huis, een idee van ons Mia.”



In aflevering twee moesten Goossens en Flagey op bevel van viroloog Marc Van Ranst de liedjestekst van hun nummer ‘Van een kuske gaat ge niet dood’ meteen geheel aanpassen.



