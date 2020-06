Barista weigert klant zonder mondmasker te bedienen: zij nagelt hem aan schandpaal, hij krijgt ‘extra fooi’ van 81.000 euro Sven Van Malderen

29 juni 2020

17u12

Bron: CNN 16 Het leukste van het web Geen mondmasker dragen en daarom als klant in de Starbucks geweigerd worden? Meer dan een brug te ver, oordeelde een zekere Amber Lynn Gilles. De jongedame vond er niet beter op dan de barista van dienst publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Die actie keerde echter als een boemerang in haar gezicht terug: Lenin Gutierrez kreeg zo veel sympathie dat online een ‘extra fooi’ voor hem ingezameld werd. De teller staat intussen op meer dan 91.000 dollar (81.000 euro).

Het leek een normale maandagochtend te worden, tot Gilles vorige week de zaak in San Diego binnenstapte. De vrouw probeerde een koffie te bestellen, maar Gutierrez wilde eerst weten of ze geen mondmasker op zak had. Nog voor hij de geldende coronaregels kon uitleggen, begon de klant hem uit te kafferen.

Ze nam bovendien een foto van hem en schreef er op haar Facebookprofiel de volgende niet mis te verstane boodschap bij. “Maak kennis met Lenen (sic) van Starbucks. Hij weigerde mij te bedienen omdat ik geen masker droeg. De volgende keer haal ik er de politie bij en breng ik een medische vrijstelling mee.”



In de reacties koos een overweldigende meerderheid echter de zijde van Gutierrez. Sommigen beloofden zelfs speciaal voor hem naar de Starbucks te komen om hem een fooi te geven.

“Woorden schieten mij tekort”

Ook Matt Cowan voelde zich persoonlijk aangesproken door het verhaal. Zijn rechtvaardigheidsgevoel zette hem er zelfs toe aan om een geldinzamelingsactie voor de barista op poten te zetten. “Gutierrez heeft juist gehandeld en toch werd hij zo te kijk gezet. Daar kan ik niet mee om”, laat hij weten aan CNN. “Als klant hoef je niet veel te doen: enkel een masker dragen, voor jouw veiligheid en die van anderen. En als dat te veel gevraagd is, biedt Starbucks nog andere mogelijkheden aan om koffie te bestellen.”

Het oorspronkelijke doel was om 1.000 dollar (890 euro) in te zamelen. Na nog geen week staat de teller al op ruim 81.000 euro. “Wat een hartverwarmende actie van een persoon die ik niet eens ken. Woorden schieten mij tekort”, reageert Gutierrez. Een deel van het geld wil hij gebruiken om zijn droom als professionele danser waar te maken. Ook enkele lokale organisaties in San Diego mogen op een gulle bijdrage rekenen.



