Barista Starbucks stapt op met hilarisch scheldliedje over manager jv

13 december 2019

11u46

Bron: People 4 Het leukste van het web De ster van Anesti Danelis is sinds maandag rijzende. De 28-jarige Canadees ambieert al langer een volwaardige carrière als muzikale komiek, maar werkt ondertussen 3,5 jaar in een filiaal van Starbucks in Toronto. Of beter: werkte. Vorige week stapte hij op. Geheel in zijn eigen stijl, met een viraal scheldliedje over zijn manager.

Anesti Danelis, uit Toronto, haalde vorige week op sinterklaasdag op zijn werkplek, een Starbucks in de Canadese grootstad, plots zijn akoestische gitaar boven. Hij vroeg de aandacht van de klanten en bracht een eigen compositie voor hen: een afscheidslied over zijn manager.

Het werd al snel duidelijk dat Danelis wel zijn dierbare collega’s en klanten zou missen, maar niet zijn baas. “Fuck this, ik bol het af”, was het heldere refrein. De originele video werd opgepikt door de pers en ging viraal. De vertaling van zijn hele tekst vind je onderaan.

Anesti Danelis heeft een eigen website en YouTube-kanaal. Hij is muzikant en komiek en combineert die twee graag. Hij is naar eigen zeggen blij dat hij nu verder kan met zijn leven. Zijn baas heeft het afscheidsoptreden in de Starbucks wel gemist, maar Danelis heeft hem de video via een chatgroep overgemaakt.

De Canadees gaat nu aan de slag als freelancer voor verschillende bedrijven. Zo kan hij beter zijn passie, comedy, inpassen in zijn werkschema. Hij treedt intussen al negen jaar op. Op dit moment werkt hij aan zijn derde musical-comedy.

De PR daarvoor heeft hij alvast goed verzorgd met zijn virale opstapnummer.

Beste manager,

Ik werk hier nu al zo lang...

Ik moet je iets vertellen en dacht dat met een lied te doen.

Fuck this, ik stap op! Fuck deze keet, ik stap op!

Ik wil niet werken voor iemand die zijn werknemers behandelt als stront.

Ik heb een veel betere job gevonden.

Vandaag was mijn laatste dag.

Ik weet dat ik nog zo’n tien shifts te draaien heb,

maar fuck it, daar kom ik sowieso niet meer voor opdagen.

En het doet zo’n deugd te kunnen zeggen:

Fuck it, ik stap op! Fuck deze keet, ik stap op!

Ik ga mijn collega’s missen, mijn lieve klanten.

Maar die keer dat je me wou laten ontslaan voor iets dat ik van jou moest doen,

of die keer dat ik je vertelde dat ik mij wou inzetten voor een promotie,

en jij mij in mijn gezicht uitlachte en zei dat ik er nooit een zou krijgen,

die kan je in je grote reet steken - excuus, in je ‘venti’ reet!

(verwijzend naar de maten van koffiebekers van Starbucks: tall, grande, venti, jv)

Want ik trap het fucking af!