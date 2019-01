Barack Obama deelt prachtige oude foto voor 55ste verjaardag Michelle KVDS

18 januari 2019

14u29 0 Het leukste van het web Voormalig Amerikaans president Barack Obama heeft op Twitter een ontroerende oude foto gedeeld naar aanleiding van de verjaardag van zijn vrouw Michelle. Die werd gisteren 55.

Op de foto zijn een jonge Barack en Michelle te zien. Hij heeft zijn arm om haar heen geslagen en ze lachen allebei gelukkig naar de camera. “Ik wist het toen al en ik ben er vandaag helemaal van overtuigd: je bent er één uit de duizend. Gelukkige verjaardag”, schreef hij erbij.

I knew it way back then and I’m absolutely convinced of it today — you’re one of a kind, @MichelleObama. Happy Birthday! pic.twitter.com/ejqm0uC9J4 Barack Obama(@ BarackObama) link

Michelle bedankte hem meteen en ook alle anderen die aan haar verjaardag hadden gedacht. “Ik zie jullie ook allemaal graag”, schreef ze in een tweet. “Ik ben ongelofelijk dankbaar voor mijn South Side-roots (de buurt in Chicago waar de Obama’s vandaan zijn en die de reputatie heeft te lijden onder misdaad en armoede, red.), mijn partner en dochters en alle ongelofelijke dingen die ik de afgelopen 55 jaar al mocht meemaken. Ik kan niet wachten op het vervolg!”





Barack en Michelle vierden in oktober nog hun 26ste huwelijksverjaardag. In haar memoires ‘Becomming’ schreef ze dat hun relatie er bijna niet was geweest. Barack maakte namelijk een “vreselijke eerste indruk” – hij was te laat en compleet verzopen door de regen – en ze wilde eigenlijk ook niet met hem daten omdat hij haar stagiair was in het advocatenkantoor waar ze werkte. Ze probeerde hem zelfs te koppelen aan een vriendin. Maar Barack was zo vasthoudend dat ze uiteindelijk met hem een ijsje ging eten. En de rest is geschiedenis.

Bij de publicatie van ‘Becoming’ gaf ze wel toe dat hun huwelijk niet altijd rozengeur en maneschijn was. Het koppel ging zelfs een tijd in relatietherapie, maar kwam er naar eigen zeggen sterker uit.